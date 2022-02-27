В Європі все більше усвідомлюють, що без України вони ніколи не будуть у безпеці, - Резніков

Попереду ще багато випробувань, але у перемогу України тепер вірять не лише українці.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр оборони України у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"72 години опору. Три доби, які назавжди змінили нашу країну і світ. Де всі ті, хто обіцяв за 72 години захопити Київ? Де вони? Я їх не бачу. Я лише чую, як вони виправдовуються.

Натомість я бачу героїчну армію, звитяжну гвардію, безстрашних прикордонників, самовідданих рятувальників, надійних поліцейських, невтомних ангелів-медиків. Усіх, хто виконує свій обов’язок.

Я бачу тисячі і тисячі Громадян, які взяли до рук зброю, стали до лав територіальної оборони і б’ються. За майбутнє своїх дітей та онуків. За тих, кого кохають. За пам'ять своїх пращурів. За свою Державу№, - написав він.

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Резніков зазначив, що попереду ще багато випробувань.

"Попереду ще багато випробувань. Але в нашу перемогу тепер віримо не тільки ми. Подивіться навколо. Багато хто нарешті здолав страх і наважився кинути виклик Кремлю.

З кожною годиною все більше людей усвідомлює, що ніде в Європі немає такої армії. Ніде. І що без цієї армії і нашого народу Європа ніколи не буде в безпеці. Без нас Європи просто не буде", - зазначив міністр оборони.

Він нагадав, що вже зараз надходить допомога, яка ще три дні тому була неможливою: "Темрява відступить. Світанок близько. Тримаймо стрій. Слава Україні! Слава Героям України!"