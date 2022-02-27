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ВМС зірвали висадку морського десанта у Чорноморській зоні, авіація перехопила штурмовики і транспортні літаки противника в небі над Києвом, - Маляр

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ВМС зірвали висадку морського десанта у Чорноморській зоні, авіація перехопила штурмовики і транспортні літаки противника в небі над Києвом, - Маляр
Протягом доби Збройні сили України планово нарощували угрупування яке виконує завдання оборони Києва та на північному і північно-східному напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення заступника міністра оборони Ганни Маляр у фейсбуці.

"Авіація повітряних сил протягом доби здійснила перехоплення штурмовиків і транспортних літаків противника в небі над Києвом. Військово-Морські Сили зірвали висадку морського десанта у Чорноморській оперативній зоні", - зазначає вона.

Угрупування ООС протягом доби продовжувало вести активні мобільні пошуково-ударні дії в районі проведення операції об‘єднаних сил. І перейшли до маневренних дій.

По всій країні продовжується виконання планових заходів мобілізаційного розгортання, зокрема формування тероборони та корпусу резерву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закрила морський район в північно-західній частині Чорного моря для відсічі збройній агресії РФ, - МЗС

Топ коментарі

  • Вета
    Медведь ревел, сжимая лапами синицу.
    Но в птичьем взоре не читалось страха.
    И там, где нужно лишь чирикать и молиться,
    Синица молвила:
    "русский военній корабль, иди нах*й" ((с) з Харкова прислали
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
  • Севирин Арт
    Самый чудовий висловів у мережі інтернету:
    "їбашити русню треба так, щоб Талібан хрестився"...
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