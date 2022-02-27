Ситуація в Києві спокійна, столицю повністю контролюють наші захисники. Уночі було кілька сутичок з ДРГ, - Поворозник
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Ситуація в Києві спокійна, столицю повністю контролюють українська армія та тероборона
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ із повідомленням на телеграм канал КМДА.
"Ситуація в Києві спокійна, столицю повністю контролюють українська армія та тероборона. Уночі було кілька сутичок з диверсійними групами", — повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.