Ситуація в Києві спокійна, столицю повністю контролюють наші захисники. Уночі було кілька сутичок з ДРГ, - Поворозник

Ситуація в Києві спокійна, столицю повністю контролюють українська армія та тероборона

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ із повідомленням на телеграм канал КМДА.

"Ситуація в Києві спокійна, столицю повністю контролюють українська армія та тероборона. Уночі було кілька сутичок з диверсійними групами", — повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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