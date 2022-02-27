Українці за два дні перерахували ЗСУ понад мільярд гривень
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Лише за 2 доби громадяни України перерахували 1 мільярд 160 мільйонів гривень на домомогу ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляюють у Генштабі ЗСУ у фейсбуці.
"Любов до України не вимірюється цифрами. Але ми спробуємо проілюструвати ними, як підтримують свою державу клієнти одного з державних банків", - йдеться у повідомленні.
Так, за дві доби 25-26 лютого вони перерахували на спецрахунки Національний банк України для допомоги Збройним Силам України:
560 тис платежів на 375 млн грн з карток єПідтримка;
900 тис транзакцій на 785 млн грн з особистих карток.
"Слава Україні! Разом переможемо!" - йдеться у повідомленні.