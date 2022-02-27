У Києві російські диверсанти розстріляли сім'ю з 3 дітьми: дорослі та одна дитина загинули, ще двоє дітей у лікарні, - секретар Київради Бондаренко
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У столиці диверсійно-розвідувальна група ворога розстріляла родину з трьома дітьми, дорослі та одна дитина загинули.
Про це повідомив секретар Київради Володимир Бондаренко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Її звали Поліна. Вона вчилась у 4-му класі школи № 24 Києва. Сьогодні (пост написано вночі 26 лютого. - Ред.) зранку на Теліги її та батьків розстріляла російська ДРГ. Сестра Поліни у реанімації КМКЛ № 17, братик – в Охматдиті", - розповів він.