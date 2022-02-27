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Жоден боєць ЗСУ не склав зброю, оборона Харківщини триває, - Синєгубов

11 20115
Жоден боєць ЗСУ не склав зброю, оборона Харківщини триває, - Синєгубов
Росія активно розповсюджує фейк про те, що в Харківській області затриманий 302-й зенітний полк.

Про це у Telegram повідомив глава ОДА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Жоден боєць Збройних Сил України не склав зброю.

Усі українські військові на своїх бойових позиціях, захищаємо рідну Харківщину і знищуємо ворога.

Росія активно розповсюджує фейк про те, що в Харківській області затриманий 302-й зенітний полк. Це фейк! Росія намагається похитнути віру в наші сили. Але нічого не вийде!

Ми захищаємо свою українську землю, своїх дітей, своє майбутнє! Ми не здаємося, ніколи!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Харкові триває ліквідація військових груп РФ, - Синєгубов

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Топ коментарі

  • экзорцист
    Україна - не підаРосія! Українці - не маскалі! І своїх не кидають.
  • Muron
    1946-й рік піймали москалі бандерівця і проводять профілактику.

    - Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти?

    - Та певно що москаля.

    Відлупцювали і знов питають.

    - Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти?

    - Та певно що москаля.

    Знову били тай питають третій раз.

    - Кого будеш стріляти?

    Партизан питає комісара:

    - А ти кого?

    Комісар

    - Я канешно немца.

    Бандерівець каже:

    - Ти диви, мені знов москаль лишився...


    Це потрібно пам'ятати!
  • экзорцист
    Це просто еротичний сон маскальноти.
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