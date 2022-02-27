Жоден боєць ЗСУ не склав зброю, оборона Харківщини триває, - Синєгубов

Росія активно розповсюджує фейк про те, що в Харківській області затриманий 302-й зенітний полк.

Про це у Telegram повідомив глава ОДА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Жоден боєць Збройних Сил України не склав зброю.



Усі українські військові на своїх бойових позиціях, захищаємо рідну Харківщину і знищуємо ворога.



Росія активно розповсюджує фейк про те, що в Харківській області затриманий 302-й зенітний полк. Це фейк! Росія намагається похитнути віру в наші сили. Але нічого не вийде!



Ми захищаємо свою українську землю, своїх дітей, своє майбутнє! Ми не здаємося, ніколи!" - йдеться в повідомленні.

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