Жоден боєць ЗСУ не склав зброю, оборона Харківщини триває, - Синєгубов
11 20115
Росія активно розповсюджує фейк про те, що в Харківській області затриманий 302-й зенітний полк.
Про це у Telegram повідомив глава ОДА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Жоден боєць Збройних Сил України не склав зброю.
Усі українські військові на своїх бойових позиціях, захищаємо рідну Харківщину і знищуємо ворога.
Росія активно розповсюджує фейк про те, що в Харківській області затриманий 302-й зенітний полк. Це фейк! Росія намагається похитнути віру в наші сили. Але нічого не вийде!
Ми захищаємо свою українську землю, своїх дітей, своє майбутнє! Ми не здаємося, ніколи!" - йдеться в повідомленні.