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Повітряні Сили ЗСУ кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по Києву з території Білорусі літаком ТУ-22, - Залужний

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Повітряні Сили ЗСУ кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по Києву з території Білорусі літаком ТУ-22, - Залужний
Повітряні Сили ЗС України кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Повітряні Сили ЗС України кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22. Це черговий воєнний злочин РБ і РФ", - зазначив Залужний. 

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Повітряні Сили ЗСУ кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по Києву з території Білорусі літаком ТУ-22, - Залужний 01

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Топ коментарі

  • шурец
    луку надо садить на кол вместе с плешивым
  • Запорізький козак
    ⚡Лондонский филармонический оркестр исполнил гимн Украины перед концертом.

    Музыкантам аплодировали стоя
  • morbius2014
    А в білоруси щось скажуть за себе чи рот занятий руцкими причандалами?
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