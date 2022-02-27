Повітряні Сили ЗСУ кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по Києву з території Білорусі літаком ТУ-22, - Залужний

Повітряні Сили ЗС України кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Повітряні Сили ЗС України кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22. Це черговий воєнний злочин РБ і РФ", - зазначив Залужний.

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