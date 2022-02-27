Повітряні Сили ЗСУ кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по Києву з території Білорусі літаком ТУ-22, - Залужний
40 452114
Повітряні Сили ЗС України кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22
Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Повітряні Сили ЗС України кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22. Це черговий воєнний злочин РБ і РФ", - зазначив Залужний.