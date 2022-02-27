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На Черкащині є факти роботи ДРГ РФ, загалом ситуація контрольована, - ОДА

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На Черкащині є факти роботи ДРГ РФ, загалом ситуація контрольована, - ОДА
Ситуація на Черкащині контрольована, однак є факти роботи ДРГ по області.

Про це глава Черкаської ОДА Олександр Скічко повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На цю хвилину ситуація на Черкащині продовжує бути контрольованою.

Для цього Збройні Сили, тероборона, силові служби докладають максимум зусиль 24/7.

Ми робимо все можливе для подальшої стабільної роботи критичної інфраструктури області. І надалі підсилюємо оборонні блокпости та будуємо укріплення.

Є факти роботи ДРГ по області - відпрацьовуємо. Бачите підозрілих осіб чи автомобілі, дрони - відразу давайте знати правоохоронцям.

Це ж стосується і міток диверсантів. Постійно пильнуйте дахи своїх будинків та інших будівель, вулиці. Особливо дороги між населеними пунктами", - йдеться в повідомленні.

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