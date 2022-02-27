Бронежилети, шоломи, тепловізори, гвинтівки G3 та боєприпаси: Португалія надасть Україні зброю і військове обладнання

Португалія надасть Україні зброю і військове обладнання для допомоги у протидії російським військам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони Португалії у твіттері.

"На запит української влади Португалія надає військове обладнання - бронежилети, шоломи, тепловізори, гранати і боєприпаси різного калібру, портативні радіо, аналогові ретранслятори та автоматичні гвинтівки G3", - повідомляє оборонне відомство.

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