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Бронежилети, шоломи, тепловізори, гвинтівки G3 та боєприпаси: Португалія надасть Україні зброю і військове обладнання

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Бронежилети, шоломи, тепловізори, гвинтівки G3 та боєприпаси: Португалія надасть Україні зброю і військове обладнання
Португалія надасть Україні зброю і військове обладнання для допомоги у протидії російським військам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони Португалії у твіттері.

"На запит української влади Португалія надає військове обладнання - бронежилети, шоломи, тепловізори, гранати і боєприпаси різного калібру, портативні радіо, аналогові ретранслятори та автоматичні гвинтівки G3", - повідомляє оборонне відомство.

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Бронежилети, шоломи, тепловізори, гвинтівки G3 та боєприпаси: Португалія надасть Україні зброю і військове обладнання 01

Топ коментарі

  • Zemer
    Спасибо Португалия !!!
  • Запорізький козак
    ⚡️Чеченцы из Батальона Джохара Дудаева заявили, что будут воевать против России и Кадырова на стороне Украины до конца
  • Запорізький козак
    ⚡️Президент Зеленский заявил, что Украина сформирует «Интернациональный легион терробороны» и призвал иностранцев вступать в него.
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