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Під Сєверодонецьком розбили колону окупантів. Важкі бої тривають в районі Маріуполя, наші утримують місто та завдають ворогу втрат, - ООС

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Під Сєверодонецьком розбили колону окупантів. Важкі бої тривають в районі Маріуполя, наші утримують місто та завдають ворогу втрат, - ООС
Українські захисники під Сєверодонецьком розбили колону окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

"На Луганщині під Сєвєродонецьком військовослужбовці Об’єднаних cил розбили колону російсько-окупаційних військ і змусили їх відступити від міста. Загарбники понесли втрати в техніці і живій силі. Крім цього, під Рубіжним українські воїни зупинили ворожу диверсійно-розвідувальну групу", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що важкі бої тривають в районі Маріуполя. Українські військовослужбовці утримують місто та завдають ворогу втрат.

Зберігайте спокій та вірте в українських захисників.

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Топ коментарі

  • Vedana
    Ми віримо у наші Збройні Сили !
  • Запорізький козак
    ⚡️Новости из Харькова:

    «Буквально за 2 часа мы выбили половину россиян из города. Держим оборону, берем оружие, зажигательные смеси.

    большинство из них пацаны 17-25 лет, им страшно, они на чужой земле. Они рады бежать, давайте им поможем. Ребята зачем вы пришли умирать?», - украинский воин в ФБ
  • Чайка Київ
    Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь і Матінка Божа!!!
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