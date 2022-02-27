Під Сєверодонецьком розбили колону окупантів. Важкі бої тривають в районі Маріуполя, наші утримують місто та завдають ворогу втрат, - ООС

Українські захисники під Сєверодонецьком розбили колону окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

"На Луганщині під Сєвєродонецьком військовослужбовці Об’єднаних cил розбили колону російсько-окупаційних військ і змусили їх відступити від міста. Загарбники понесли втрати в техніці і живій силі. Крім цього, під Рубіжним українські воїни зупинили ворожу диверсійно-розвідувальну групу", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що важкі бої тривають в районі Маріуполя. Українські військовослужбовці утримують місто та завдають ворогу втрат.

Зберігайте спокій та вірте в українських захисників.

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