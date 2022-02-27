"Настав ще один ранок непереможної країни!": СБУ повідомило про величезні втрати військ РФ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ у фейсбуці.
"Настав ще один ранок непереможної країни!" - йдеться у повідомленні.
Так, СБУ повідомляє:
- російські війська несуть величезні втрати
- українські ППО збили кілька літаків із російським десантом
- бійці спецпідрозділу "Альфа" знищують окупантів. Усі співробітники СБУ – від контррозвідки до кіберфахівців – 24/7 захищають Україну
- держави Заходу відключають РФ від платіжної системи SWIFT та готують нові санкції
- через хакерські атаки не працюють сайти Кремля, Міноборони РФ, Роскомнагляду та інших ресурсів
- у різних країнах люди виходять на акції протесту проти війни
- УСЯ Україна бореться проти ворога!
ЩО ПРЯМО ЗАРАЗ КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ МОЖЕ ЗРОБИТИ?
- повідомляйте через офіційний чат-бот у Telegram @stop_russian_war_bot про російські війська, техніку та ворожі ДРГ. Пересування українських військ навпаки не світимо
- беріть участь у затриманні ворожих диверсантів та коректувальників
- знищуйте мітки ворожих ДРГ усюди, де їх виявили
- демонтуйте дорожні знаки із вказівниками напрямків руху, щоб ворогу було складніше орієнтуватися на місцевості
- в координації з військовими та представниками територіальної оборони облаштовуйте завали та барикади на важливих дорогах
- готуйте "коктейлі Молотова" за інструкціями, що оприлюднені на перевірених українських ресурсах
- здавайте кров на потреби поранених та допомагайте лікарям
- заходьте в соцмережі й форуми РФ та публікуйте відео з загиблими і полоненими ворога – доносьте правду і закликайте, аби російські матері виходили на акції протесту проти війни
"Зараз від дій кожного с нас залежить доля України! Ми обов’язково переможемо! Тому що ми на своїй землі!" - йдеться у повідомленні.