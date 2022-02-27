"Настав ще один ранок непереможної країни!": СБУ повідомило про величезні втрати військ РФ

Ворог і надалі підступно обстрілює наші міста, мирне населення та намагається прорвати оборону в різних куточках Батьківщини. Але ми знову вистояли!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ у фейсбуці.

"Настав ще один ранок непереможної країни!" - йдеться у повідомленні.

Так, СБУ повідомляє:

- російські війська несуть величезні втрати

- українські ППО збили кілька літаків із російським десантом

- бійці спецпідрозділу "Альфа" знищують окупантів. Усі співробітники СБУ – від контррозвідки до кіберфахівців – 24/7 захищають Україну

- держави Заходу відключають РФ від платіжної системи SWIFT та готують нові санкції

- через хакерські атаки не працюють сайти Кремля, Міноборони РФ, Роскомнагляду та інших ресурсів

- у різних країнах люди виходять на акції протесту проти війни

- УСЯ Україна бореться проти ворога!

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ просить повідомляти про ворожі ДРГ в спеціальний офіційний чат-бот в Telegram

ЩО ПРЯМО ЗАРАЗ КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ МОЖЕ ЗРОБИТИ?

- повідомляйте через офіційний чат-бот у Telegram @stop_russian_war_bot про російські війська, техніку та ворожі ДРГ. Пересування українських військ навпаки не світимо

- беріть участь у затриманні ворожих диверсантів та коректувальників

- знищуйте мітки ворожих ДРГ усюди, де їх виявили

- демонтуйте дорожні знаки із вказівниками напрямків руху, щоб ворогу було складніше орієнтуватися на місцевості

- в координації з військовими та представниками територіальної оборони облаштовуйте завали та барикади на важливих дорогах

- готуйте "коктейлі Молотова" за інструкціями, що оприлюднені на перевірених українських ресурсах

- здавайте кров на потреби поранених та допомагайте лікарям

- заходьте в соцмережі й форуми РФ та публікуйте відео з загиблими і полоненими ворога – доносьте правду і закликайте, аби російські матері виходили на акції протесту проти війни

"Зараз від дій кожного с нас залежить доля України! Ми обов’язково переможемо! Тому що ми на своїй землі!" - йдеться у повідомленні.