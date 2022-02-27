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Делегація РФ прибула до Білорусі та готова розпочати переговори з Україною в Гомелі, - Пєсков

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Делегація РФ прибула до Білорусі та готова розпочати переговори з Україною в Гомелі, - Пєсков
Делегація РФ прибула до Білорусі на переговори з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Російська делегація прибула до Білорусі на переговори з українцями, готова розпочати їх у Гомелі. Росія вже готова до переговорів у Гомелі, тепер Москва чекає на українців". - повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

До російської делегації на переговори з українцями у Білорусі увійшли представники МЗСРФ , Міноборони РФ та інші, включаючи адміністрацію президента Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін готовий вести переговори з керівництвом України про її нейтральний статус і відмову від розміщення озброєння, - Пєсков

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Топ коментарі

  • Игорь Наумчук
    "Русский корабль-иди на**й!"
  • belge
    Не-не, сначала на.уй из Крыма и Донбасса. Потом переговоры.
  • Червона рута
    дєлєлгація рф. иди на ***.
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