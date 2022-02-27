Пожежа на нафтобазі під Васильковом триває: вогонь не поширюється, - ДСНС

Сховище нафтопродуктів "КЛО" горить біля с.Крячки Фастівського району Київської області неподалік м.Васильків.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у неділю вранці, передає Цензор.НЕТ.

"27 лютого приблизно о першій ночі поблизу с.Крячки Фастівського району в результаті обстрілу виникло загоряння сховища з нафтопродуктами на базі "КЛО". Наразі горіння відбувається в межах обвалення, поширення пожежі немає. Загрози для людей немає", - йдеться у повідомленні.

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Підрозділи ДСНС готові і за першої можливості усувати пожежу після закінчення обстрілів. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.