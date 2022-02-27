З нафтобази у Василькові, які зазнала ударів російських окупантів, вивели 23 вагони-цистерни.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Укрзалізниця вивезла 23 вагони-цистерни пального з нафтобази у Василькові (Київська область), яка зазнала ракетних ударів ворога.



Залізничники оперативно відреагували на ситуацію та врятували надважливе пальне для оборони нашої країни", - йдеться в повідомленні.

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