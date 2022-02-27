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Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків перебувають повністю під українським контролем. Ми продовжуємо вбивати ворога, - МВС. ВIДЕО

19 08325
Україна контролює Київ, Чернігів, Маріуполь та Харків.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог намагався прорватися в наші міста, але ... Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків перебувають повністю під українським контролем, незважаючи на те, що росіяни посилають свої ДРГ і вони починають стріляти в критичну інфраструктуру. Усі наші міста ми відстояли... і ми продовжуємо вбивати ворога", - сказав Денисенко, оприлюднюючи заяву пресцентру МВС.

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Топ коментарі

  • Денис Власенко
    Мочи и шкварь !! Слава Украине ! Слава Воинам !
  • Шимус
  • Шимус
    робіть так, аби Бандера із Шухевичем дивилися на вас згори і казали один одному: «Оце вони нормально двіжують, не підвели». (с) автора не знаю
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