Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал, - Зеленський

Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони збираються ще більше бомбити наші міста, вони збираються ще підступніше вбивати наших дітей. Це зло, яке прийшло на нашу землю і яке треба знищити, вони брехали, що не будуть чіпати цивільне населення, але з перших годин вторгнення російські війська б'ють по цивільних об'єктах. Вони свідомо обрали тактику на враження людей і всього того, що робить життя нормальним - електростанції, лікарні, дитячі садочки", - зазначив він.

"Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал. Усі їхні злочини ми чітко фіксуємо, і цих злочинів було б набагато більше, аби не наші мужні захисники", - додав Зеленський.

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