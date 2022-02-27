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Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал, - Зеленський

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Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал, - Зеленський
Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони збираються ще більше бомбити наші міста, вони збираються ще підступніше вбивати наших дітей. Це зло, яке прийшло на нашу землю і яке треба знищити, вони брехали, що не будуть чіпати цивільне населення, але з перших годин вторгнення російські війська б'ють по цивільних об'єктах. Вони свідомо обрали тактику на враження людей і всього того, що робить життя нормальним - електростанції, лікарні, дитячі садочки", - зазначив він.

"Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал. Усі їхні злочини ми чітко фіксуємо, і цих злочинів було б набагато більше, аби не наші мужні захисники", - додав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Серьога Харківський
    Помимо героической работы ВСУ, на помощь приходят мирные жители, в числе которых и ромы. Последние сегодня ночью, 27 февраля, украли у российских захватчиков танк. А произошло это недалеко от Каховки, в селе Любимовка Херсонской области.



    "Херсонщина "жжот". В селе Любимовка цыгане украли танк. Еще раз. Цигане. Танк. Украли. У русских", - пишут местные жители.
  • Олег Васильченко 827828f7
    Кацапы не люди. Человекообразные звери.
  • Sophia-Maria Duglass
    Украина выстоит , а раша - развалится.

    ТЕПЕРЬ УКРАИНА ДОЛЖНА ДИКТОВАТЬ УСЛОВИЯ РАШЕ . Пусть раша приползёт на коленях !!!

    Слава нации ! Смерть ворогам !
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