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Під час боїв на Житомирщині загинули 2 поліцейських, ще 3 поранені. У боях під Києвом загинув 25-річний воїн Володимир Мазуренко, - Тарасюк

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Під час боїв на Житомирщині загинули 2 поліцейських, ще 3 поранені. У боях під Києвом загинув 25-річний воїн Володимир Мазуренко, - Тарасюк
Під час боїв на півночі Житомирщини загинуло двоє поліцейських, ще троє отримали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив голова Коростенської райдержадміністрації Юрій Тарасюк.

"Маємо 72 години опору. Розпочалась четверта доба війни. Ситуація в Коростенському районі контрольована і водночас непроста. Маємо першого загиблого захисника України. У боях під Києвом загинув молодий 25-річний коростенець – Володимир Мазуренко.

Надійшла інформація про загибель двох поліцейських в Народичах, трьох було поранено", - йдеться у повідомленні.

Тарасюк обіцяє надати більш детальну інформацію пізніше.

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За його словами йдуть поодинокі обстріли Овруча, Словечно та Народичів.

Вічна слава і пам'ять загиблим Героям! Слава Україні та воїнам-захисникам.

Під час боїв на Житомирщині загинули 2 поліцейських, ще 3 поранені. У боях під Києвом загинув 25-річний воїн Володимир Мазуренко, - Тарасюк 01

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    УСІМ ПОЛЕГЛИМ ЗА ВОЛЮ УКРЇНИ-ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ.ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
  • Чайка Київ
  • Василий СПРУТ
    Бейте не давайте отдыхать палите ... Мы на своей земле
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