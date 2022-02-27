Особовий склад РФ на Чернігівщині вбито та деморалізовано, - Оперативне командування "Північ"

Російські військові відмовляються виконувати подальші завдання свого керівництва.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.

Минула ніч на Чернігівщині була гарячою. Для противника.

Поблизу н.п. Седнів Збройні Сили України нанесли вогневе ураження по району зосередження артилерійських підрозділів російсько-окупаційних військ.

В результаті роботи військова техніка та озброєння пошкоджені, виведені з ладу. Особовий склад вбитий, поранений та повністю деморалізований. Подальші завдання свого керівництва виконувати відмовляються.

Точна кількість втрат уточнюється.

Поблизу н.п. Макошино в результаті нанесення ракетного удару по району зосередження противника, де знаходилося близько 500 одиниць техніки та озброєння росіян. За результатами удару ворог зазнав великих втрат в техніці та живій силі.

Варто зазначити, що ті учасники нападу на Україну, які залишилися вживих, відмовляються продовжувати виконувати злочинні накази та йти проти мирних людей України.

Дивіться: Російські окупанти влучили в житловий будинок на столичній Троєщині. ВIДЕО