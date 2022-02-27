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Особовий склад РФ на Чернігівщині вбито та деморалізовано, - Оперативне командування "Північ"

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Особовий склад РФ на Чернігівщині вбито та деморалізовано, - Оперативне командування "Північ"
Російські військові відмовляються виконувати подальші завдання свого керівництва.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.

Минула ніч на Чернігівщині була гарячою. Для противника.

Поблизу н.п. Седнів Збройні Сили України нанесли вогневе ураження по району зосередження артилерійських підрозділів російсько-окупаційних військ.

В результаті роботи військова техніка та озброєння пошкоджені, виведені з ладу. Особовий склад вбитий, поранений та повністю деморалізований. Подальші завдання свого керівництва виконувати відмовляються.

Точна кількість втрат уточнюється.

Поблизу н.п. Макошино в результаті нанесення ракетного удару по району зосередження противника, де знаходилося близько 500 одиниць техніки та озброєння росіян. За результатами удару ворог зазнав великих втрат в техніці та живій силі.

Варто зазначити, що ті учасники нападу на Україну, які залишилися вживих, відмовляються продовжувати виконувати злочинні накази та йти проти мирних людей України.

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Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Ну, стойкость украинцев уже вписана в историю. В очередной раз. Как и паскудство кацапов.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Увага! Харків! Пройшла інфа що російські ДРГ та агентура представляється правим сектором. Якщо звертаються по допомогу задайте питання. Хто провідник, як звати Шухевича, яка паляниця і таке інше.
  • экзорцист
    Вибачте, москалики. Хліб і сіль закінчилися. Зустрічаємо, чим можемо. Ласкаво просимо до пекла!
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