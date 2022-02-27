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Бойові розрахунки, схеми дій і умовні знаки ворога: СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників. ДОКУМЕНТ

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Бойові розрахунки, схеми дій і умовні знаки ворога: СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників. ДОКУМЕНТ
Співробітники СБУ заволоділи секретними документами російських військових, яких українські силовики розбомбили під Гостомелем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ у фейсбуці.

"Тепер українська спецслужба та збройні сили отримали поіменні дані на російських загарбників, а також секретні паролі та шифри, які використовує країна-агресор. Це дозволить зрозуміти суть перехоплених розмов ворога", - йдеться у повідомленні.

Серед документів також:

- бойовий розрахунок з позивними бійців і командирів;

- схеми дій загарбників: шляхів нападу, відходу, заправок, тощо;

- умовні знаки противника, зокрема дешифрування команд управління.

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"Отримані документи слугуватимуть доказовою базою для суду, вони дозволять тримати на контролі кожне прізвище ворожих окупантів і всі з них, хто залишаться в живих – обов’язково будуть покарані", - додали у відомстві.

Бойові розрахунки, схеми дій і умовні знаки ворога: СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників 01
Бойові розрахунки, схеми дій і умовні знаки ворога: СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників 02
Бойові розрахунки, схеми дій і умовні знаки ворога: СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників 03
Бойові розрахунки, схеми дій і умовні знаки ворога: СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників 04
Бойові розрахунки, схеми дій і умовні знаки ворога: СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників 05
Бойові розрахунки, схеми дій і умовні знаки ворога: СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників 06
Бойові розрахунки, схеми дій і умовні знаки ворога: СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників 07
Бойові розрахунки, схеми дій і умовні знаки ворога: СБУ оприлюднила секретні документи російських загарбників 08

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    СБУ-ЧЕРГОВИЙ РЕСПЕКТ
  • Valentyn Mykolajovych
    Был "Медведь 2022", а стал "Гриль 2022"
  • ViktorXP
    чому москалі як передові частини використали ОМОН? чи вони думають, шо якшо ті так хвацько лупцюють власне населення, то і на фронті себе проявлять...? чи їх тіпа так само боятимуться, як на говєнях?
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