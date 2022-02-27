На кордоні з Угорщиною цілодобово працюватимуть ще два пункти пропуску, - Держприкордонслужба. ФОТО

На кордоні з Угорщиною цілодобово працюватимуть ще два пункти пропуску.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби у фейсбуці.

"До уваги громадян, які планують перетинати кордон. Доводимо до Вашого відома, що на кордоні з Угорщиною змінюється режим функціонування пунктів пропуску "Дзвінкове" та "Косино"", -йдеться у повідомленні.

Оформлення осіб та транспортних засобів у вказаних пунктах пропуску буде здійснюватися цілодобово.

"Просимо врахувати вищезазначену інформацію під час планування закордонних поїздок", - додали у відомстві.





