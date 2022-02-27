Кулеба закликав іноземців, які бажають захищати Україну, звертатися до українських посольств: "Разом перемогли Гітлера, переможемо й Путіна"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав іноземців, які бажають захищати Україну у складі Міжнародного легіону територіальної оборони України, звертатися до українських посольств за кордоном.

"Іноземців, які прагнуть захищати Україну та світову безпеку у складі Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, запрошую звертатися до закордонних дипломатичних установ України у відповідних країнах. Разом перемогли Гітлера, переможемо й Путіна", - написав Кулеба у Facebook у неділю, передає Цензор.НЕТ.

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