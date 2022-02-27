Новини • Війна

Кулеба закликав іноземців, які бажають захищати Україну, звертатися до українських посольств: "Разом перемогли Гітлера, переможемо й Путіна"

6 74422
Кулеба закликав іноземців, які бажають захищати Україну, звертатися до українських посольств: "Разом перемогли Гітлера, переможемо й Путіна"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав іноземців, які бажають захищати Україну у складі Міжнародного легіону територіальної оборони України, звертатися до українських посольств за кордоном.

"Іноземців, які прагнуть захищати Україну та світову безпеку у складі Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, запрошую звертатися до закордонних дипломатичних установ України у відповідних країнах. Разом перемогли Гітлера, переможемо й Путіна", - написав Кулеба у Facebook у неділю, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Всі охочі громадяни іноземних держав зможуть долучитися до боротьби за Україну, - Зеленський

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Іван Лазівський
    Ахмет Закаєв пообіцяв, що допоможуть чеченці, котрі живуть у Європі. Слава Ічкерії.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ПУТІН-КАПУТ...
  • Aleksandr Kreng
    Международные резервы РФ сократились с ~600 млрд до ~190 млрд, из которых ~130 в золоте, которое продать некому кроме Китая. каждый день войны на Украине обходится россиянам примерно в 10 млрд долларов

    У орков осталось 7-8 дней, потом можно идти жечь москву
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини