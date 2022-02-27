Лукашенко визнав обстріли України з території Білорусі
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Білоруський диктатор Олександр Лукашенко визнав, що Росія обстрілювала Україну з території сусідньої республіки.
Про це він заявив у журналістам у неділю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"З півдня Білорусі на початку конфлікту було 2-3 ракетних удари, оскільки Київ розгорнув 3-4 ракетних дивізіони біля кордону", - сказав він.
Він також зізнався, що допомагає російським військам, які обстрілюють українські міста. Диктатор також стверджує, що начебто "Київ ніхто не бомбив".