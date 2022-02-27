На Маріуполь рвались російські танки, але наші хлопці їх спалили. Вдалося взяти 6 полонених. З моря підходив корабель РФ, - мер Бойченко
Про це розповів мер Вадим Бойченко "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, вночі з донецького напрямку просувалась важка техніка, але її вдалося розбити.
"Вночі і вранці рвалися з Донецька танки. Але наші хлопці їх спалили. Це 10-та штурмова бригада і 36-та бригада морської піхоти. Допомагав спецполк "Азов". Вдалося взяти 6 полонених, зараз вони дають свідчення", - розповів Бойченко.
За словами мера, просування було і з російського напрямку, вздовж узбережжя Азовського моря.
"З Росії теж іде просування. Працював по наших хлопцях літак, але вони втримали позиції і не дали пройти. Підходив по морю корабель, але щось його зупинило і він розвернувся і пішов. Але ми замінували всі необхідні ділянки, тому теж готові. Зараз все місто працює на наших обронців. Намагаємось допомагати всім, чим можна і треба", - додав Бойченко.