На Маріуполь рвались російські танки, але наші хлопці їх спалили. Вдалося взяти 6 полонених. З моря підходив корабель РФ, - мер Бойченко

Вночі та вранці з боку Донецька йшла атака на Маріуполь, але її вдалося відбити.

Про це розповів мер Вадим Бойченко "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі з донецького напрямку просувалась важка техніка, але її вдалося розбити.

"Вночі і вранці рвалися з Донецька танки. Але наші хлопці їх спалили. Це 10-та штурмова бригада і 36-та бригада морської піхоти. Допомагав спецполк "Азов". Вдалося взяти 6 полонених, зараз вони дають свідчення", - розповів Бойченко.

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За словами мера, просування було і з російського напрямку, вздовж узбережжя Азовського моря.

"З Росії теж іде просування. Працював по наших хлопцях літак, але вони втримали позиції і не дали пройти. Підходив по морю корабель, але щось його зупинило і він розвернувся і пішов. Але ми замінували всі необхідні ділянки, тому теж готові. Зараз все місто працює на наших обронців. Намагаємось допомагати всім, чим можна і треба", - додав Бойченко.