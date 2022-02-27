Міноборони про втрати військ РФ за попередні 3 доби: 4300 осіб, 146 танків, 706 броньованих машин, 27 літаків, 26 гелікоптерів
Про це у фейсбуці повідомила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.
- Літаки 27
- гелікоптери 26
- Танки 146
- Бойові броньовані машини 706
- Гармат 49
- ЗРК БУК 1
- Град 4
- Автомобільна техніка 30
- Цистерни 60
- БпЛА ОТР 2
- Кораблі/катери 2
- Засоби ППО
- Особовий склад орієнтовно 4300(уточнюється)
Маляр зазначила, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.
"Крім того інформацію ми можемо отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.
Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати", - додала Маляр.