Західні партнери поставили Україні велику партію ракет класу "повітря-повітря". Вони уже під крилами винищувачів, вистачить на всіх окупантів, - командування Повітряних Сил

Західні партнери поставили Україні велику партію ракет класу "повітря-повітря".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Маємо гарні новини! Від наших західних партнерів для авіації Повітряних Сил Збройних Сил України надійшла велика партія ракет класу "повітря-повітря". Вони уже під крилами наших винищувачів. Льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить! Слава Україні! Дякуємо союзникам антипутінської коаліції за потужну підтримку Українського війська!", - йдеться у повідомленні.

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