Новини • Війна

Західні партнери поставили Україні велику партію ракет класу "повітря-повітря". Вони уже під крилами винищувачів, вистачить на всіх окупантів, - командування Повітряних Сил

30 20585
Західні партнери поставили Україні велику партію ракет класу "повітря-повітря". Вони уже під крилами винищувачів, вистачить на всіх окупантів, - командування Повітряних Сил
Західні партнери поставили Україні велику партію ракет класу "повітря-повітря".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Маємо гарні новини! Від наших західних партнерів для авіації Повітряних Сил Збройних Сил України надійшла велика партія ракет класу "повітря-повітря". Вони уже під крилами наших винищувачів. Льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить! Слава Україні! Дякуємо союзникам антипутінської коаліції за потужну підтримку Українського війська!", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: "Гори, Россия, суки!": Знищення російського танка з ПТРК NLAW. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Микола Папізже
    Сьогодні наша тероборона поповнилась квадрокоптером Фантом 3 4К, особисто від мене. Давно не відчував себе так добре.
  • Юрій Ан
    Идёт прмая трансляция из Бундестага.
    Одобрена поставка Украине средст ПВО, летального оружия, финансов
    Увеличение расходов на армию и отказ от энергоресурсов из параши
    Все аплодируют стоя.
    Штольц сказал - война путина меняет все.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини