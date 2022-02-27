Новини • Війна

В Охтирському районі російські танки розстріляли автобус із цивільними: швидку до нього не підпускають, - голова ОДА Живицький

26 03337
В Охтирському районі російські танки розстріляли автобус із цивільними: швидку до нього не підпускають, - голова ОДА Живицький
Російські танки розстріляли автобус із цивільними в Охтирському районі, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"Між Чупахівкою і Довжиком, Охтирський район, російські танки розстріляли автобус із цивільними. Швидку допомогу до нього зараз не підпускають", - написав він у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місцевість навколо замінована, проїхати до них не можуть.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Результати обстрілу Охтирки російськими окупантами. ВIДЕО

"Зараз сімейні лікарі пішки з амбулаторії виходять ним назустріч, на місце розстрілу. Намагатимуться надавати їм меддопомогу до приїзду швидкої", - додав Живицький.

Топ коментарі

  • Witek Dani
    Мрази
  • Muron
    чи варто їх брати в полон?
    В ізраїльській армії є негласне правило, ізраїльський солдат має вистрілити так швидко, щоб терорист не встиг підняти руки вверх.
  • hazhi
    Не беріть кацапів в полон! Розстрілюйте тварюк на місці
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини