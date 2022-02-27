"Виживе лише той, хто здасть зброю": у Харкові проводять зачистку від російських ДРГ і військових

У Харкові проводиться зачистка від російських диверсійно-розвідувальних груп і частини російських військових, які потрапили до міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба поліціції Харківської області у телеграмі.

"Харків'яни, не виходьте на вулиці, не переміщуйтеся на автівках, не намагайтеся покинути місто. В умовах воєнного часу такі дії можуть бути розцінені як диверсія, і відкритий вогонь на ураження", - йдеться у повідомленні.

Також, харків’ян просять залишайтися в укриттях, берегти себе і своїх близьких.

"ЗСУ працює, поліція працює! Ми не здаємося! Окупанти, здавайтеся. Ви нас розізлили. Ви ж бачите, падлюки, що вам тут не раді. Виживе лише той, хто здасть зброю. Слава Україні!" - додали у відомстві.

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