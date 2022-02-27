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Українські військові розшукують колону ворожої техніки позначену літерою V. Техніка рухається в бік Києва. Це вкрай важливо!

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Українські військові розшукують колону ворожої техніки позначену літерою V. Техніка рухається в бік Києва. Це вкрай важливо!
Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V. Наголосимо! Це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням. Техніка рухається в бік Києва. Дуже важливо. Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення. Це вкрай важливо!" - йдеться у повідомленні.

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Українські військові розшукують колону ворожої техніки позначену літерою V. Техніка рухається в бік Києва. Це вкрай важливо! 01

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Топ коментарі

  • Запорізький козак
    ⚡️Министр иностранных дел Евросоюза Боррель предложит Совету ЕС профинансировать поставки Украине летальных вооружений и топлива.
  • Запорізький козак
    ⚡️СМИ пишут, что в магазинах Питера перестали принимать оплату у владельцев карт ВТБ. Об этом свидетельствуют вывешенные предупреждение на кассах магазина.
  • Sergii Naushenko
    Щойно по держрадіо передали - колона техніки з літерою V йде з Дмитрівки в Забуччя!
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