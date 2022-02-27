Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Сучасна військова техніка не здійснює наведення по мітках на стовбах і дахах. Їх могли ставити для створення шпигуноманії, – Арестович

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Радник голови Офісу президента Олексій Арестович звернувся з проханням особисто не затримувати підозрілих осіб, які нібито ставлять світлові мітки для наведення вогню ворожої артилерії.

Про це він сказав на своєму пресбрифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Наші військові і спецслужби зазначають наступне, і просять вас звернути увагу на наступне, що сучасна техніка й авіація не наводяться через світлові знаки на стовпах або на дорогах. Вони наводяться за допомогою інших сучасних технічних засобів", - повідомив він.

На думку Арестовича, повідомлення з проханням зривати чи зафарбовувати світлові мітки на стовпах та дорогах може застосовуватися ворогом задля поширення так званої "шпигуноманії".

Крім того, посадовець попросив самотужки не боротися з підозрілими особами, яких помітили на діях щодо розташування таких міток, а повідомляти про такі випадки до поліції.

Нагадаємо, раніше правоохоронці закликали українців бути пильними та знищувати позначки, які може використати ворог для координації вторгнення.

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Топ коментарі

  • Людмила Карпова 35c4aebc
    Опять вылез "экЗперД"
  • Small Jerboa
    Ключове слово "*******"!
    А у Рашці ********* не більше 10% "для картинки".
    Вся решта - совкові вироби 60-80 років.
  • Евгений Агро
    Ці мітки згуртовують людей навпаки, люди вчаться діяти разом, сусіди знайомляться один з одним, виходять на двір і разом вирішують питання з мітками, з виявленням диверсантів, координацією своїх дій і обговорюють питання захисту своїх будинків, районів і міст. Дізнаються про те, яка допомога потрібна військовим і знайомляться з волонтерами, які її відвозять. Так що обговорення міток мешканцями на зборах це дуже корисна річ, як на мене. У нас в Запоріжжі так принаймі.
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