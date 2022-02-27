Сучасна військова техніка не здійснює наведення по мітках на стовбах і дахах. Їх могли ставити для створення шпигуноманії, – Арестович
Про це він сказав на своєму пресбрифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наші військові і спецслужби зазначають наступне, і просять вас звернути увагу на наступне, що сучасна техніка й авіація не наводяться через світлові знаки на стовпах або на дорогах. Вони наводяться за допомогою інших сучасних технічних засобів", - повідомив він.
На думку Арестовича, повідомлення з проханням зривати чи зафарбовувати світлові мітки на стовпах та дорогах може застосовуватися ворогом задля поширення так званої "шпигуноманії".
Крім того, посадовець попросив самотужки не боротися з підозрілими особами, яких помітили на діях щодо розташування таких міток, а повідомляти про такі випадки до поліції.
Нагадаємо, раніше правоохоронці закликали українців бути пильними та знищувати позначки, які може використати ворог для координації вторгнення.