Сучасна військова техніка не здійснює наведення по мітках на стовбах і дахах. Їх могли ставити для створення шпигуноманії, – Арестович

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович звернувся з проханням особисто не затримувати підозрілих осіб, які нібито ставлять світлові мітки для наведення вогню ворожої артилерії.

Про це він сказав на своєму пресбрифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Наші військові і спецслужби зазначають наступне, і просять вас звернути увагу на наступне, що сучасна техніка й авіація не наводяться через світлові знаки на стовпах або на дорогах. Вони наводяться за допомогою інших сучасних технічних засобів", - повідомив він.

На думку Арестовича, повідомлення з проханням зривати чи зафарбовувати світлові мітки на стовпах та дорогах може застосовуватися ворогом задля поширення так званої "шпигуноманії".

Крім того, посадовець попросив самотужки не боротися з підозрілими особами, яких помітили на діях щодо розташування таких міток, а повідомляти про такі випадки до поліції.

Нагадаємо, раніше правоохоронці закликали українців бути пильними та знищувати позначки, які може використати ворог для координації вторгнення.