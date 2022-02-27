Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі, - Зеленський

Україна направила позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі через військову агресію проти України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня", - заявив Зеленський.

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