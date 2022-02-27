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Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі, - Зеленський

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Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі, - Зеленський
Україна направила позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі через військову агресію проти України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня", - заявив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Cinichny Bandera
    Третий эпизод сериала «Крах империи» выходит в прокат. Релиз мы видим прямо сейчас на дорогах Украины.
    Кстати, русские, готовьтесь - Третья чеченская является обязательным эпизодом этого сезона.
    А там и Татарская, и Башкирская и какие угодно еще.
    А там и ножки Буша и «Абрамс» на площади.
    А на нем и ваш Дед.

    Но. Вы будете смеяться, но даже и это еще не всё!
    Россия теперь не просто посыплется. Я не знаю, когда - может, и не так быстро - но это теперь неизбежно. Рейх, разрушение мифа о величии которого видели все, и в первую очередь граждане самого рейха - существовать не может. Русский корабль, иди *****.
    Но природа не терпит пустоты. Там, где что-то исчезло, что-то должно появится.
    Там, где исчезает старый региональный лидер, возникает новый.

    Мы с вами живем в историческую эпоху. Об этих днях будут написаны учебники. Прямо сейчас происходит смена вех, трехсотлетнего исторического пласта.
    Собственно говоря, не то, чтобы смена - скорее, возвращение статуса кво.
    Происходит закат России. Точнее, Московии.
    И восход Украины.
    И это сделали сейчас вы, друзья мои.
    Каждый украинец.
    За два дня.
    Слава Украине!

    A. Babchenko
  • Ирина Параскевич
    СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!
  • Marts
    GEROJAM SLAVA !!!
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