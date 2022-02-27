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Війська РФ грабують банк в Херсоні. ВIДЕО

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У Херсоні російські окупанти почали грабувати банки.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

На відео – одне з відділень "ПриватБанку" у Херсоні.

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Топ коментарі

  • Witek Dani
    Вот и ответ, кого они пришли защищать. Мрази мародерские, никакого плена, смерь русне
  • Богдан Влад
    Модераторы!
    Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
    Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
    Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
    Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
  • Witek Dani
    Прячьте унитазы люди !!!!!!!!!!
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