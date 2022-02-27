Війська РФ грабують банк в Херсоні. ВIДЕО

У Херсоні російські окупанти почали грабувати банки.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

На відео – одне з відділень "ПриватБанку" у Херсоні.

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