Війська РФ грабують банк в Херсоні. ВIДЕО
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У Херсоні російські окупанти почали грабувати банки.
Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
На відео – одне з відділень "ПриватБанку" у Херсоні.
Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
На відео – одне з відділень "ПриватБанку" у Херсоні.
Вот и ответ, кого они пришли защищать. Мрази мародерские, никакого плена, смерь русне
Модераторы!
Баньте предателей, что под видом патриотов выступают против правительства и президента во время войны
Их цель как и прежде, вызвать недовольство в стране и сломить волю к сопротивлению
Это такие-же предатели как и ставящие метки, и должны так-же уничтожаться как диверсанты
Борьба со своим правительством во время войны - ТАБУ!
Прячьте унитазы люди !!!!!!!!!!