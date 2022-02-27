Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Можливий новий штурм ворога у Солом’янському районі Києва: терміново необхідні мішки з піском, протитанкові їжаки і ліки, - КМДА. ПЕРЕЛІК

24 38532
Можливий новий штурм ворога у Солом’янському районі Києва: терміново необхідні мішки з піском, протитанкові їжаки і ліки, - КМДА. ПЕРЕЛІК
Для оборони Солом’янської РДА терміново необхідні мішки з піском, інші засоби для організації барикад на вулиці, ліки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Солом’янська РДА звертається з проханням про допомогу для укріплення позицій на випадок нового штурму. Захисники потребують мішки з піском та палети.

За інформацію бійців тероборони Солом’янського району, вночі велися жорсткі бої з ворожими ДРГ, які використовували гранатомети. Можливий новий штурм.

Бійці потребують:
1. Мішки з піском, палети для укріплення РДА, протитанкові їжаки та інші засоби для організації барикад на вулиці.
2. Балони з аерозольною фарбою для нищення міток.
3. Ліки: Амізон, Аміксин, Ніфуроксазид, Колдфлю (аналоги), Амінокопронову кислоту.

"Друзі! Діємо без паніки! Наші хлопці стійко тримають оборону, знищують ворога, де тільки можуть! Але, хоча цієї ночі наші герої відстояли будівлю, є постраждалі! Зараз потрібна ваша допомога!" - додали у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові розшукують колону ворожої техніки позначену літерою V. Техніка рухається в бік Києва. Це вкрай важливо!

Можливий новий штурм ворога у Солом’янському районі Києва: терміново необхідні мішки з піском, протитанкові їжаки і ліки, - КМДА 01

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Cinichny Bandera
    Дело уже и не в путинском режиме. Завтра, в понедельник, откроются биржы, и мы узнаем, что там с курсом рубля, фондовым рынком - думаю, российского фондового рынка уже не существует - отключением от SWIFT, переходом на поставки нефти и газа из США, и дальнейший полный набор ништяков.
    Посыпется не только путинский режим.
    Посыпется Россия.

    Как и было сказано - несколько лет вытирать жопу газетой «Правда», а туалетную бумагу видеть только в колбасе - и встречайте новый бунт, бессмысленный и беспощадный, на улицах Москвы.
    За свободу они никогда не лезли на дубинки.
    За колбасу - да.

    A. Babchenko
  • Bird Jackdaw
    Без паніки це на ВИПАДОК штурму!
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Так у місті комендантська година? КМДА НЕ В КУРСІ? Як допомогати?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини