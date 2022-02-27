Можливий новий штурм ворога у Солом’янському районі Києва: терміново необхідні мішки з піском, протитанкові їжаки і ліки, - КМДА. ПЕРЕЛІК
Про це повідомляє пресслужба КМДА у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Солом’янська РДА звертається з проханням про допомогу для укріплення позицій на випадок нового штурму. Захисники потребують мішки з піском та палети.
За інформацію бійців тероборони Солом’янського району, вночі велися жорсткі бої з ворожими ДРГ, які використовували гранатомети. Можливий новий штурм.
Бійці потребують:
1. Мішки з піском, палети для укріплення РДА, протитанкові їжаки та інші засоби для організації барикад на вулиці.
2. Балони з аерозольною фарбою для нищення міток.
3. Ліки: Амізон, Аміксин, Ніфуроксазид, Колдфлю (аналоги), Амінокопронову кислоту.
"Друзі! Діємо без паніки! Наші хлопці стійко тримають оборону, знищують ворога, де тільки можуть! Але, хоча цієї ночі наші герої відстояли будівлю, є постраждалі! Зараз потрібна ваша допомога!" - додали у відомстві.