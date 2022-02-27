Російські пірати захопили два українських судна із мирними екіпажами, - Держприкордонслужба

Російські пірати захопили два українських судна із мирними екіпажами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, вчора, оголосивши "контртерористичну операцію" в північно-західній частині Чорного моря, кораблі ВМС РФ захопили в полон ще два цивільних українських судна.

"Танкер "Афіна" перебуваючи в територіальному морі Румунії, у 22 милях від острова Зміїний, отримав відкритим каналом зв'язку та безпеки судноплавства команду підійти до військового корабля РФ для проведення огляду. Про це судновласник танкера "Афіна" негайно повідомив всі компетентні органи в Україні", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, відстежуючи рух суден в даному районі, морські прикордонники зафіксували факт різкої та нелогічної зміни курсу ще одним судном під українським прапором. Суховантаж "Принцеса Ніколь" з румунських вод так само прямував до острова Зміїний.

"Майже одразу, як обидва цивільних судна підійшли до військових кораблів РФ, на них було відключено АІС і припинили виходити на зв'язок. А вже сьогоднішнім ранком системи автоматичної ідентифікації суден показали їх перебування у 18 милях від окупованого Криму. Таким чином, російські військові кораблі в черговий раз зухвало порушуючи норми міжнародного морського права, під прикриттям самопроголошеної контртерористичної операції здійснили піратське захоплення двох суден під Українським прапором із майже 50 мирними членами екіпажів", - зазначають у Держприкордонслужбі.

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Нагадується також, що напередодні та сама група кораблів ВМС РФ захопила ПРС "Сапфір", який вирушив до острова Зміїний з гуманітарною місією