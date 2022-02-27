Велика Британія пропонує країнам G7 запровадити ліміти на купівлю нафти та газу з РФ, - Трасс

Країни "Великої сімки" (G7) мають запровадити ліміти на купівлю нафти та газу з РФ, вважає глава МЗС Сполученого Королівства Елізабет Трасс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтефакс-Україна.

"Нам слід узгодити це з партнерами з G7, тому що ми не можемо зробити це одні. Ми маємо скорочувати (ці ліміти. – Ред.) із часом", – сказала Трасс в ефірі Sky News.

За її словами, нині Сполучене Королівство опрацьовує питання скорочення залежності Європи від постачання енергоресурсів із РФ із партнерами з G7.

Санкційний тиск на Росію набиратиме сили, пообіцяла Трасс. Британський уряд підготував список із більше ніж ста російських великих підприємців, і кожні декілька тижнів запроваджуватиме санкції щодо нової порції фігурантів цього переліку.

"Ми накладатимемо санкції на їхні приватні літаки, їхню нерухомість та іншу власність. Втекти буде нікуди", - наводить слова Трасс Financial Times.

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