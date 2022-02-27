Буча після обстрілу російськими окупантами: Горять багатоповерхівки та приватні будинки. ФОТОрепортаж

В Бучі (Київська область) горять багатоповерхівки та приватні будинки.

Про це повідомляють користувачі у Facebook, передає Цензор.НЕТ.





















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