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Буча після обстрілу російськими окупантами: Горять багатоповерхівки та приватні будинки. ФОТОрепортаж

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Буча після обстрілу російськими окупантами: Горять багатоповерхівки та приватні будинки. ФОТОрепортаж
В Бучі (Київська область) горять багатоповерхівки та приватні будинки.

Про це повідомляють користувачі у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Буча після обстрілу російськими окупантами: Горять багатоповерхівки та приватні будинки 01
Буча після обстрілу російськими окупантами: Горять багатоповерхівки та приватні будинки 02
Буча після обстрілу російськими окупантами: Горять багатоповерхівки та приватні будинки 03
Буча після обстрілу російськими окупантами: Горять багатоповерхівки та приватні будинки 04
Буча після обстрілу російськими окупантами: Горять багатоповерхівки та приватні будинки 05
Буча після обстрілу російськими окупантами: Горять багатоповерхівки та приватні будинки 06
Буча після обстрілу російськими окупантами: Горять багатоповерхівки та приватні будинки 07
Буча після обстрілу російськими окупантами: Горять багатоповерхівки та приватні будинки 08
Буча після обстрілу російськими окупантами: Горять багатоповерхівки та приватні будинки 09
Буча після обстрілу російськими окупантами: Горять багатоповерхівки та приватні будинки 10

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Топ коментарі

  • Іван5
    Какапське відроддя має бути знищене!
  • ladyar
    Для нас кожен день - на вагу золота. Нас вбивають на очах всьго світу два виродки, Україну намагаються стерти з карти світу, націю знищити. Це 21 століття. Таке неможливо допустити.
  • Roman Rjevskiy
    живыми сук
    не брать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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