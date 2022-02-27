Буча після обстрілу російськими окупантами: Горять багатоповерхівки та приватні будинки. ФОТОрепортаж
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В Бучі (Київська область) горять багатоповерхівки та приватні будинки.
Про це повідомляють користувачі у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Про це повідомляють користувачі у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Какапське відроддя має бути знищене!
Для нас кожен день - на вагу золота. Нас вбивають на очах всьго світу два виродки, Україну намагаються стерти з карти світу, націю знищити. Це 21 століття. Таке неможливо допустити.
живыми сук
не брать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!