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Контроль над Харковом повністю наш! Працюють ЗСУ, Нацполіція, Тероборона, йде повна зачистка міста від ворога, - голова ОДА Синєгубов

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Контроль над Харковом повністю наш! Працюють ЗСУ, Нацполіція, Тероборона, йде повна зачистка міста від ворога, - голова ОДА Синєгубов
Російський ворог, який прорвався в Харків, показав себе абсолютно деморалізованим.

Про це повідомив у телеграмі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Контроль над Харковом повністю наш! Працюють ЗСУ, Нацполіція, Тероборона, відбувається повна зачистка міста від ворога", - написав він.

"Російський ворог - абсолютно деморалізований. Безпосередньо у Харкові, кидаючи посеред дороги ворожу техніку, українським військам здаються цілі групи по 5-10 осіб. Як тільки бачать хоча б одного представника ЗСУ - здаються", - додав він.

Кометуючи ситуацію в області станом на зараз, він зазначив, що Чугуїв - повністю контрольований українськими військами, українські прапори на всіх адмінприміщеннях.

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"Наступ російського агресора триває у Липецькому напрямку, Вовчанському та Бєлгородському. Фіксуємо окремі колони російської техніки. Збройні Сили України на своїх позиціях ведуть активну боротьбу", - зазначив Синєгубов.

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Топ коментарі

  • Запорізький козак
    ⚡️ Нидерланды закрывают небо для российских самолётов.
  • КузьмичUA
  • Vika Lysenko
    Вы , НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ Герои ! Огромная благодарность ВСУ !!!
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