Новини • Війна

На Чернігівщині мінують шляхи ймовірного слідування колон РФ, жителів закликають не залишати населені пункти, - ОДА

11 68810
На Чернігівщині мінують шляхи ймовірного слідування колон РФ, жителів закликають не залишати населені пункти, - ОДА
Підрозділи ЗСУ та ТерОборони завершують мінування шляхів та перехресть ймовірного слідування ворожих колон по всій Чернігівській області

Про це Чернігівська ОДА повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! До жителів громад Чернігівської області!

Підрозділи ЗСУ та ТерОборони завершують мінування шляхів та перехресть ймовірного слідування ворожих колон по всій області.

Не рухайтесь за межами міст, селищ і сіл автошляхами на приватних авто! НЕ покидайте межі населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: На Чернігівщині місцеві жителі зупинили російські танки та не пропускають їх далі. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Cinichny Bandera
    Как не стоит сдаваться в плен: инструкция для россиян

    Если кто-то из России меня читает (а ведь читаете, чумные, знаю), передайте своим героям, что уже несколько ваших ********* наши забаранили просто из-за того, что те неправильно сдавались в плен.

    Не надо ***** бежать к украинскому солдату, даже с поднятыми руками, *******! Мы понимаем, что вам очень хочется жить, но бегущий на украинского бойца противник считается целью и приводит к забараниванию.

    Чтобы избежать забаранивания при сдаче в плен, нужно отбросить оружие максимально далеко, встать на колени или лечь, показав открытые руки и громко, ****, максимально громко излагать своё желание попасть в плен Вооружённым Силам Украины. Кричать «Путин *****» не возбраняется.

    Громко кричите, а то в бою сами знаете, люди имеют обыкновение глохнуть. Особенно после того, как вы по мирняку *******. Такая, знаете, глухота сразу образовывается - ужас.

    Попросили вам передать, а то вы, чума печальная, даже до этого допереть не можете.

    Юрій Гудименко
  • Запорізький козак
    ⚡️ Площадка Makersplace объявила о поддержке в сторону Украины в виде пожертвований, в том числе направляя заработанные на дропе Hackatao средства.
  • Запорізький козак
    ⚡️Все возможные соперники России в плей-офф за выход на чемпионат мира-2022 отказались играть против нее из-за вторжения в Украину.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини