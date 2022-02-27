Туреччина вперше відкрито назвала напад РФ на Україну війною

Туреччина назвала вторгнення Росії в Україну в неділю, 27 лютого, війною - це зміна риторики, яка може прокласти шлях до обмеження російського морського проходу до Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

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Відповідно до Конвенції Монтре 1936 року Туреччина контролює протоки Дарданелли і Босфор, які з’єднують Середземне і Чорне моря, і може обмежити прохід військових кораблів під час війни або в разі загрози.

Урівноважуючи свої західні зобов’язання та тісні зв’язки з Москвою, Анкара заявила, що російський напад є неприйнятним, але до неділі не описувала ситуацію як війну.

"На четвертий день війни в Україні ми повторюємо заклик президента Ердогана до негайного припинення російських атак і початку переговорів про припинення вогню", - написав у Twitter речник президента Ібрагім Калін.

Фахреттін Алтун, директор з комунікацій Туреччини, сказав, що "ми є свідками чергової війни в нашому регіоні" і повторив пропозицію Ердогана стати посередником.

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Раніше Київ звернувся до Анкари з проханням блокувати подальший прохід російським військовим кораблям до Чорного моря, з якого Москва здійснила одне зі своїх вторгнень на південне узбережжя України.