Білорусь особовим складом готується до вторгнення в Україну, - ЗМІ

За інформацією, отриманою ZN.UA від дипломатичних джерел, підрозділи білоруських сил спецоперацій готуються до повітряного десанту в Україну. Таким чином, Білорусь фактично особовим складом починає вторгнення до нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За інформацію від наших джерел, локації висадки: Київський та Житомирський напрямки.

Кількома годинами раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко виступив із низкою заяв, в яких відкрито підтримав російську агресію і намагався погрожувати Україні, стверджуючи, що "за три дні почнеться справжня м’ясорубка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З боку Білорусі по військовій частині біля Володимира завдано повітряно-ракетного удару, - голова Волинської ОДА