Новини • Війна

З 28 лютого закриваються всі пункти пропуску на кордоні з РФ, Білоруссю та на придністровській ділянці, - Держприкордонслужба

6 66722
З 28 лютого закриваються всі пункти пропуску на кордоні з РФ, Білоруссю та на придністровській ділянці, - Держприкордонслужба
На кордоні з Росією, Білоруссю та на напрямку Придністров’я з 28 лютого закриваються усі пункти пропуску.

Про це повідомила Державна прикордонна служба, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку із військовою агресією з боку росії та введенням воєнного стану на території України, КМУ затверджено розпорядження №188-р "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю". Зокрема, з 00 год. 00 хв. 28 лютого 2022 р. будуть тимчасово закриті пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю на усій ділянці кордону з РФ, РБ, а також на центральній ділянці українсько-молдовського кордону. Це стосується і окремих авіаційних пунктів пропуску, серед яких "Бориспіль", "Київ"(Жуляни), "Харків", "Одеса", "Львів" та ін. Водночас буде забезпечено можливість пропуску громадян України на територію України", - розповіли прикордонники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З боку Білорусі по військовій частині біля Володимира завдано повітряно-ракетного удару, - голова Волинської ОДА

Топ коментарі

  • Неоновая Вывеска
    Наконец-то прозрели. А раньше нельзя было?
  • olele
    мають бути завдані ракетно-бомбові удари по місцях дислокації авіаз'єднань ре фе в рб та по їх великих залізничних вузлах

    усі розмови повинні вестися з симетричних позицій
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    реально треба мінувати всю границю,цей підор вусатий схибленний
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини