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Рішення про відключення низки банків РФ від SWIFT ухвалять сьогодні, - Боррель

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Рішення про відключення низки банків РФ від SWIFT ухвалять сьогодні, - Боррель
Глави МЗС Євросоюзу ухвалять рішення про відключення низки російських банків від міжбанківської системи SWIFT.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми ухвалимо більше жорстких економічних санкцій, у тому числі виключення російських банків із системи SWIFT", - йдеться в повідомленні.

Також, за його словами, міністри обговорять пропозицію використати Європейський фонд сприяння миру "для фінансування постачання летальних озброєнь української армії".

Позачергова віртуальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС розпочнеться сьогодні.

Також читайте: Наступний пакет санкцій передбачає відключення частини російських банків від SWIFT та замороження активів Центробанку РФ, - фон дер Ляєн (оновлено)

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Топ коментарі

  • Папєрєднік
    Не сцать!
  • Hanka Panyanka
    нам не выстоять в одиночку против 2-х взбесившихся фюреров, пусть небо закрывают нахрен. сочувствующие наши...
  • Arsen Kirillov
    Мають бути протести - треба выключати всю Россію від свіфт. Що за торгівля зі вбивцями!
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