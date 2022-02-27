Італія обіцяє негайно надати Україні 110 млн євро на знак солідарності та підтримки українського народу
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Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо повідомив про підписання резолюції щодо негайної виплати 110 мільйонів євро уряду Києва для підтримки українського народу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням наа Інтерфакс-Україн, про це він повідомив у соцмережі.
"Я сказав своєму колезі Дмитру Кулебі, що щойно підписав резолюцію про негайну виплату 110 мільйонів євро уряду Києва як конкретне вираження італійської солідарності та підтримки народу, з яким у нас братські відносини", - написав Майо.