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Італія обіцяє негайно надати Україні 110 млн євро на знак солідарності та підтримки українського народу

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Італія обіцяє негайно надати Україні 110 млн євро на знак солідарності та підтримки українського народу
Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо повідомив про підписання резолюції щодо негайної виплати 110 мільйонів євро уряду Києва для підтримки українського народу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням наа Інтерфакс-Україн, про це він повідомив у соцмережі.

"Я сказав своєму колезі Дмитру Кулебі, що щойно підписав резолюцію про негайну виплату 110 мільйонів євро уряду Києва як конкретне вираження італійської солідарності та підтримки народу, з яким у нас братські відносини", - написав Майо.

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Топ коментарі

  • olele
    Есть информация, что солдаты и офицеры вооруженных сил российской федерации в большинстве подразделений готовы сложить оружие и не хотят исполнять преступные приказы!

    Они не хотят быть убитыми, как их сослуживцы, но боятся, что их расстреляют украинцы.

    Перешлите сообщение в русские чаты, каналы, своим знакомым в россии и белоруси.

    🔥 Ищите среди офицеров единомышленников, разоружите, арестуйте тех, кто вас заставляет исполнять преступные приказы и воевать. Формируйте группы, отправляйте одного переговорщика с флагом и поднятыми руками в сторону позиций украинских воинов. Всем гарантирована безопасность и жизнь.🔥

    #stoprussia
  • ВячеславVID
    Фінські листівки 1939. Історія повторюється

  • Папєрєднік
    Мдаааа....
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