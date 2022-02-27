За підтримку України в Росії каратимуть до 20 років позбавлення волі

У Росії початок повномасштабного вторгнення в Україну назвали "операцією із захисту ДНР та ЛНР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила Генпрокуратура країни-загарбниці.

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"Необхідно враховувати, що надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної чи іншої допомоги іноземній державі, міжнародній чи іноземній організації або їх представникам у діяльності, спрямованій проти безпеки Російської Федерації, містить ознаки складу злочину, передбаченого статтею 275 Кримінального кодексу Російської Федерації (державна зрада).

За скоєння зазначеного злочину передбачено покарання як позбавлення волі терміном до 20 років.

По кожному факту надання фінансової та іншої допомоги іноземній державі у діяльності, спрямованій проти безпеки Російської Федерації, буде надано правову оцінку", - сказано в заяві.