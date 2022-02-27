Італія закриває повітряний простір для Росії

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо повідомив про закриття повітряного простору для РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням наа Інтерфакс-Україн, про це він повідомив у соцмережі.

"Італія ухвалила рішення закрити повітряний простір для Росії. Сьогодні на надзвичайній Раді у закордонних справах я підтримаю спільну акцію всіх країн ЄС: весь ЄС закриває свій повітряний простір для Росії", - повідомив Майо.

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Нагадаємо, раніше повтряний простір для російських літаків закрили Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Ірландія, Фінляндія та ін.