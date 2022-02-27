Медведчук втік з-під домашнього арешту, - ЗМІ

Голова політради "Опозиційної платформи-За життя " Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Як інформує Цензор.НЕТ, в Офісі генпрокурора ZN.UA підтвердили цю інформацію. Поки що неофіційно.

За даними джерел видання, учора Генпрокоратура доручила Нацполіції перевірити наявність Віктора Медведчука за адресою, де він перебуває під домашнім арештом.

Нацполіція виконала доручення: Медведчука на місці не було.

Достовірність цієї інформації виданнюнеофіційно підтвердив один із непрофільних заступників генпрокурора. Оскільки він не має процесуального відношення до справи Медведчука, він відмовився дати офіційний коментар.

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Телефони генпрокурора Ірини Венедиктової не відповідають.