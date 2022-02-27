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Медведчук втік з-під домашнього арешту, - ЗМІ

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Медведчук втік з-під домашнього арешту, - ЗМІ
Голова політради "Опозиційної платформи-За життя " Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Як інформує Цензор.НЕТ, в Офісі генпрокурора ZN.UA підтвердили цю інформацію. Поки що неофіційно.

За даними джерел видання, учора Генпрокоратура доручила Нацполіції перевірити наявність Віктора Медведчука за адресою, де він перебуває під домашнім арештом.

Нацполіція виконала доручення: Медведчука на місці не було.

Достовірність цієї інформації виданнюнеофіційно підтвердив один із непрофільних заступників генпрокурора. Оскільки він не має процесуального відношення до справи Медведчука, він відмовився дати офіційний коментар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будинок Медведчука оточила поліція, - "Слідство.Інфо". ФОТО

Телефони генпрокурора Ірини Венедиктової не відповідають. 

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Топ коментарі

  • Аркадий Вольнов
    путін казав, що проведе демілітаризацію України.

    Але він проводить тільки демілітаризацію росії.

    Скільки вже російської техніки тут знищено!
  • Валерий Харьковский
    Сейчас не до этого мудака!ОПЗЖ запретить!Имущество конфисковать!
  • uanik
    "В Харькове Вооруженным силам Украины сдались в плен десятки российских бойцов. Российские бойцы, взятые в плен, рассказывают о полном изнурении и деморализации, они не имеют связи с центральным командованием, не понимают и не знают дальнейших своих действий" (с)







    RBC.UA

    Под контролем ВСУ. В Харькове десятки военных РФ сдались в плен, у них нет связи с командованием
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