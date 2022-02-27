Путін наказав перевести сили стримування в режим бойового чергування

Президент Росії Володимир Путін наказав перевести російські сили стримування на особливий режим бойового чергування.

Про це він заявив під час зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу та головою Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим, інформує Цензор.НЕТ.

"Вищі посадові особи провідних країн НАТО допускають агресивні висловлювання на адресу нашої країни, тому наказую міністру оборони та начальнику Генерального штабу перевести сили стримування російської армії на особливий режим несення бойового чергування", - сказав російський агресор.

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Сили стримування в російській армії - це узагальнена назва основного озброєння військ і сил у Збройних силах РФ, які мають як основне озброєння стратегічне і тактичне ракетно-ядерне озброєння.