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Домовилися з Лукашенком, що українська делегація зустрінеться з російською на кордоні з Білоруссю, в районі річки Прип'ять, - Зеленський

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Домовилися з Лукашенком, що українська делегація зустрінеться з російською на кордоні з Білоруссю, в районі річки Прип'ять, - Зеленський
Під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський на Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Слуги народу".

"Олександр Лукашенко зателефонував Володимиру Зеленському. Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять, - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

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Згодом цю інформацію підтвердив сам Зеленський. 

"Результат розмови з Олександром Лукашенком. Ми домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять. Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі", - написав він у телеграмі.

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Топ коментарі

  • Bel Amor
    щось мені це не подобається
  • Запорізький козак
    ⚡Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что, безусловно, поддержит британцев, решивших отправиться воевать с российскими войсками в Украине.
  • Сергей Иванов 5059218f
    полная изоляция кацапов
    после Харькова утром одно.. всех их *********
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