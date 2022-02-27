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На території Дніпропетровщини військ РФ немає, вони бояться сюди заходити, - Корбан. ВIДЕО

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На території Дніпропетровщини військ РФ немає, вони бояться сюди заходити, - Корбан. ВIДЕО
На території Дніпропетровської області немає ДРГ та військ РФ.

Про це заявив голова Громадської ради Дніпра Геннадій Корбан, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація в Дніпрі, в області, стабільна. Все працює. Вся критична інфраструктура в робочому стані. Електротранспорт, все у відмінному стані. З приводу ДРГ, дякую всім за інформацію, яку ви передаєте. Можу запевнити містян, що на території нашої області сьогодні немає ДРГ. А всі ті, які були, затримані. 

Ми виявляємо ці групи на ранній стадії. Сьогодні їх немає. На території області немає військ РФ. Вони бояться сюди заходити. Сьогодні Дніпропетровщина це укріпрайон, це Сталінград. Вони зупиняються, не доїжджаючи до нашої області", - наголосив він.

Дивіться також: Дніпро має належну підготовку, щоб відбити ворожі напади. Зайти в місто окупантам буде складно, - Корбан

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Топ коментарі

  • Dron
    Остановите Зеленского!!!
    Договорились встретиться для переговоров на нейтральной территории на р. Припять ПОД ГАРАНТИИ РАШИ И БЕЛОРАШИ!!!!!
    Остановите!!!!
    Нельзя верить гарантиям єтих тварей!!!!
  • Ksenia VB
    Поможіть сусідам. Запоріжжю.
  • uanik
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