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Данілов - жителям Бучі: Не сідайте в автобуси для "евакуаці", це підступ росіян для входу в Київ, щоб пустити їх перед собою

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Данілов - жителям Бучі: Не сідайте в автобуси для "евакуаці", це підступ росіян для входу в Київ, щоб пустити їх перед собою
Українська влада не проводить евакуацію з Бучі, що під Києвом,росіяни хочуть зайти в столицю України, прикрившись автобусами з мирними жителями.

Про це пише Українська правда з посиланням на секретаря РНБО Олекісія Данілова, передає Цензор.НЕТ.

"Це росіяни збирають, щоб пустити ці автобуси перед собою, щоб можна було проїхати на Київ", - повідомив Данілов.

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Мешканці Бучі підтвердили УП інформацію про автобуси.

З ранку 27 лютого жителів БУчі попереджають: "Якщо проводиться евакуація, то це не українська армія. Наші евакуацію не проводять. Росіяни саджають людей у автобуси і за ними ведуть свою техніку. Будьте обережні".

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Топ коментарі

  • Alt My
    Суки! Как же это низко...
  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Пусть меня извинят все, но эти колоны нужно валить в любом случае. На кону наше государство
  • FT FT
    Так вот зачем ***** попросил переговоры. Выбил время пока насобирают людей в автобусы.
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