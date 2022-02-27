Данілов - жителям Бучі: Не сідайте в автобуси для "евакуаці", це підступ росіян для входу в Київ, щоб пустити їх перед собою
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Українська влада не проводить евакуацію з Бучі, що під Києвом,росіяни хочуть зайти в столицю України, прикрившись автобусами з мирними жителями.
Про це пише Українська правда з посиланням на секретаря РНБО Олекісія Данілова, передає Цензор.НЕТ.
"Це росіяни збирають, щоб пустити ці автобуси перед собою, щоб можна було проїхати на Київ", - повідомив Данілов.
Мешканці Бучі підтвердили УП інформацію про автобуси.
З ранку 27 лютого жителів БУчі попереджають: "Якщо проводиться евакуація, то це не українська армія. Наші евакуацію не проводять. Росіяни саджають людей у автобуси і за ними ведуть свою техніку. Будьте обережні".