Десятки російських військових здалися в полон у Харкові, - голова ОДА Синєгубов. ФОТО

У Харкові Збройним Силам України здалися в полон десятки російських бійців.

Про це повідомив у телеграмі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські бійці, яких взяли в полон, розповідають про повне знесилення та деморалізацію, вони не мають зв‘язку з центральним командуванням, не розуміють і не знають подальших своїх дій. З початку нападу на Україну вони не отримують їжі та води, у техніки немає запасів пального.

Покидаючи позиції, російські бійці намагаються заховатися поміж цивільним населенням, просять у людей одяг та їжу. Бо "вдома" їх ніхто вже не чекає", - написав він.



Фото: Синєгубов/фейсбук

Також Синєгубов закликав жителів Харківщини бути обережними, не відчиняти дверей незнайомцям, не допомагати російському агресору в переховуваннях.

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"Ми сильні, єдині, на своїй землі і ми не здамося! Слава Україні!" - додав він.