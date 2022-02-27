Десятки російських військових здалися в полон у Харкові, - голова ОДА Синєгубов. ФОТО
Про це повідомив у телеграмі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські бійці, яких взяли в полон, розповідають про повне знесилення та деморалізацію, вони не мають зв‘язку з центральним командуванням, не розуміють і не знають подальших своїх дій. З початку нападу на Україну вони не отримують їжі та води, у техніки немає запасів пального.
Покидаючи позиції, російські бійці намагаються заховатися поміж цивільним населенням, просять у людей одяг та їжу. Бо "вдома" їх ніхто вже не чекає", - написав він.
Також Синєгубов закликав жителів Харківщини бути обережними, не відчиняти дверей незнайомцям, не допомагати російському агресору в переховуваннях.
"Ми сильні, єдині, на своїй землі і ми не здамося! Слава Україні!" - додав він.